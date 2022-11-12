Половина татарстанцев трудятся на нелюбимой работе ради зарплаты

Среди татарстанцев провели исследование, в ходе которого эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили - при каких условиях работники региона готовы трудиться на нелюбимой работе.

Половина жителей республики (53%) отметили, что готовы заниматься нелюбимой работой ради хорошей зарплаты.

Чаще всех так отвечают специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер, представители медико-фармацевтической сферы и рабочий персонал.

Пойти на такой шаг респонденты готовы и в случае хорошего коллектива (22%), а 25% согласны при условии перспективы карьерного роста.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего каждый пятый татарстанец (20%) не готов трудиться на нелюбимой работе ни при каких условиях.

Тем не менее, 29% респондентов отметили, что готовы трудиться на нелюбимой работе, если у них не будет другого выбора. С точки зрения специализаций чаще других так отвечают представители ИТ-сферы (45%) и специалисты по управлению персоналом (41%).

Каждый четвертый житель Татарстана (24%) считает низкий заработок причиной несчастья на работе. На втором месте — неблагоприятный психологический климат в коллективе (14%). Отношение руководства делает несчастным каждого девятого (10%).



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Илина Хакимова