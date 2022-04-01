Татарстанцы назвали главные причины счастья и несчастья на работе

Каждый четвертый житель Татарстана (24%) считает низкий заработок причиной несчастья на работе. На втором месте — неблагоприятный психологический климат в коллективе (14%). Отношение руководства делает несчастным каждого девятого (10%), таковы результаты открытого опроса, проведенного 10—15 марта этого года сервисом по поиску работы SuperJob.



Опрошенных в работе не устраивали скука и безделье — 6 и 5% соответственно, 6% признались, что несчастны из-за занятия нелюбимым делом, 5% не нравится график работы, еще 5% не желают трудиться и чувствуют себя несчастным на работе в принципе. Однако каждый восьмой татарстанец вообще не видит причин для несчастья на работе (14%).

Поводами быть счастливым на работе для татарстанцев стали деньги (28%) и атмосфера в коллективе. 12% нравится достигать поставленных целей. 8% сообщили о хороших условиях труда, 9% в работе нравится все.

6% жителей республики счастливы, если занимаются любимым делом, еще 4% — если работа интересна. Еще по 4% респондентов рады хорошему отношению руководства и полезности своей работы. 3% рады возможности развиваться. Для еще 3% опрошенных самыми счастливыми моментами в работе являются обед или окончание рабочего дня. 4% сообщили, что их счастье — не в работе.

Фото: pixabay.com

Мужчины к рабочему процессу относятся менее эмоционально, чем женщины: практически все поводы быть несчастным и счастливым на работе они называли реже. Правда, зарплата стала исключением — она делает мужчин счастливыми чаще, чем женщин.

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Маргарита Головатенко