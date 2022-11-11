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Готовимся к сезону катания на коньках с Региной Трусовой и «Красой Татарстана 2022» Аленой Руденской

20:35, 11.11.2022 Сюжет:  «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Готовимся к сезону катания на коньках с Региной Трусовой и «Красой Татарстана 2022» Аленой Руденской

Сезон катания на коньках стартует в ноябре в средней полосе России. В прямом эфире первого и главного стрима Татарстана показываем базовые принципы безопасного и эффектного катания на коньках с судьей Всероссийского уровня по фигурному катанию, основателем клуба «Движение» @motion_club_kazan Региной Трусовой и супермоделью, победительницей конкурса «Краса Татарстана 2022», юной красавицей России Аленой Руденской.

Реальное время Live
СпортФигурное катание Татарстан

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