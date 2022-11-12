В России пресекли деятельность теневой площадки по сокрытию доходов общепита

В России выявили схему по сокрытию и легализации доходов общепита. Совместными усилиями Росфинмониторинга, Банка России и Федеральной налоговой службы удалось пресечь работу крупной теневой площадки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации ведомств, схема была построена на замене безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Наличные брали из компаний, располагающих терминалами приема наличности.

Благодаря такой схеме организации общественного питания регулировали доход и выплачивали сотрудникам «серую зарплату». Кроме того, таким образом предприятиям предоставлялась возможность держать финансовые показатели в зоне, необходимой для сохранения права на применение специальных налоговых режимов. Таким образом они уклонялись от уплаты НДС.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По итогам сентября 2022 года налоговые сборы в Татарстане составили 84 миллиарда рублей — это на 9,4 миллиарда меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за сентябрь 2022 года в консолидированный бюджет РФ поступило 2,4 трлн рублей налогов, что на 4,1% превышает сборы сентября 2021 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева