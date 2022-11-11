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ГИБДД оштрафовала челнинца, перевозившего ребенка в багажнике

17:08, 11.11.2022
ГИБДД оштрафовала челнинца, перевозившего ребенка в багажнике
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ГИБДД по Татарстану установили водителя Mazda СХ-5, который перевозил ребенка в багажном отсеке. Видеозапись распространилась в социальных сетях.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности за нарушение пункта 22.9 ПДД по ч.3 ст.12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение правил перевозки людей». Статья предполагает штраф для водителя в размере 3 тыс. рублей.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением. Он рассказал, что посадил своего ребенка в багажный отсек автомобиля и доехал до подъезда дома.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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