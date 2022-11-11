В Татарстане в начале ноября подешевели рис и пшеничная мука

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первую неделю ноября в Татарстане зафиксировали снижение цен на пшеничную муку, шлифованный рис и некоторые другие продукты питания. Не изменилась стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба, а также хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта.

Заметнее всего с 31 октября по 7 ноября в республике снизилась средняя цена на рис. Она подешевела на 1,75%, до 90,93 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Пшеничная мука в начале месяца подешевела на 1,57%. На 7 ноября средняя цена одного килограмма составила 43,7 рубля. Вареная колбаса стала дешевле на 1,06% — 392,43 руб./кг.



Фото: realnoevremya.ru

Также в Татарстане за первую неделю ноября подешевели говядина, сосиски и сардельки, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, маргарин, гречка, макароны из пшеничной муки высшего сорта и свежие огурцы. Незаметно снизились цены на свинину, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, соль, пшено и вермишель.

Подорожали в Татарстане в начале ноября овощные и фруктово-ягодные консервы детского питания, бананы и свежие помидоры. Выросли цены на часть продуктов «борщевого набора» — столовую свеклу и свежую белокочанную капусту, снизились на картофель, репчатый лук и морковь.



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Татьяна Демина