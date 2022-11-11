ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta*

Зампред Центробанка Владимир Чистюхин допустил уголовные риски для держателей акций Meta Platforms* после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены.

— Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения, — сказал он (цитата по «РБК Инвестиции».

СПБ биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta* до 14 ноября. Это связано с тем, что компанию официально внесли в перечень причастных к экстремизму и терроризму организаций. Торги акциями компании уже прекратила Мосбиржа.

* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

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