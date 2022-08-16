В Татарстане уровень заболеваемости сальмонеллезом вырос почти на треть

В Татарстане уровень заболеваемости сальмонеллезом вырос на 28,8% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Роспотребнадзоре.



За 7 месяцев этого года в республике зарегистрировали 260 случаев или 7 на 100 тысяч населения. В Казани показатель зафиксирован на уровне 156 случаев и составил 12,08 на 100 тыс. населения — то есть выше на 16,7%.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что в Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа. Врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации до наступления осени, так как этот период считается традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.



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Маргарита Головатенко