Олег Знарок — о провальных стартах игр: «Не знаю, может разминку поменять нужно»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал оценку игре команды в Нижнем Новгороде, где «Ак Барс» уступил местному «Торпедо» (6:4). По его словам, основная причина поражения — провальный первый период в исполнении казанцев.

— Здесь и глубоко копать-то не нужно. Готовимся к игре, нормально все. В чем причина неудачных стартов? Не знаю, может разминку поменять надо, — сказал Знарок.

— Почему не получилось задавить «Торпедо», как это было в Казани? Говорю же, первый неудачный период, Во втором и третьем было неплохо, просто нужно использовать свои моменты — выходы один в ноль, два в одного.

Также специалист ответил на вопрос, что команде не хватает лидера на льду, который повел бы за собой. Знарок сообщил, что проблема в плохой реализации моментов. Что касается Амира Мифтахова, который продолжил играть, пропустив четыре шайбы в первом периоде, Знарок сообщил, что ставить было некого.

— Потому что молодой второй вратарь только приехал к нам ночью.

При этом тренер «Ак Барса» не согласился, что «Торпедо» выглядело свежее.

— А кто был в третьем периоде посвежее?

— Последние 4 минуты?

— Почему? Практически весь период.

— Можно ли сказать, что матч испортили индивидуальные ошибки?

— Наверное, да, особенно защитников.

Следующую игру «Ак Барс» проведет в Казани с омским «Авангардом». Матч пройдет 13 ноября.