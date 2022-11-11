В Татарстане завершили капремонт автодороги Большая Атня — Чепчуги

Фото: Минтранспорта Татарстана

В Татарстане активно ведется ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В республике завершили капитальный ремонт участка автомобильной дороги Большая Атня — Чепчуги в Атнинском муниципальном районе, сообщили в минтрансе Татарстана.

Протяженность дорожных работ составила около 5 км. Была устроена новая дорожная одежда на 2,1 км и основание методом холодного ресайклинга на 2,7 км. На объекте выполнены работы по устройству металлической трубы, нижнего слоя и верхнего слоя покрытия и укреплению обочин.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В ведомстве отчиталась, что в рамках ремонта также нанесена дорожная разметка, установлены 73 дорожных знака, 158 сигнальных столбиков и барьерные ограждения, протяженностью 168 п. м. На данный момент дорожными службами все работы полностью завершены.

В 2022 году общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане превысит 190 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».



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Илина Хакимова