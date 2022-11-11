ВЦИОМ: более половины россиян доверяют сотрудникам полиции своего региона

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование от 5 ноября, посвященное доверию профессии полицейского в России. Согласно его результатам, больше половины граждан доверяют полиции — за 10 лет доверие россиян к сотрудникам полиции своего региона выросло почти вдвое. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Больше половины опрошенных — 62% — декларируют доверие к сотрудникам полиции своего региона. Не доверяют им сегодня треть россиян (32%), вдвое меньше в сравнении с 2012 годом (61%).

Фото: скриншот исследования ВЦИОМ

Интересно, что чаще всего о своем доверии заявляла молодежь (18—24 лет) — 73% и работники бюджетной сферы (70%). Показатель также выше на селе и в Дальневосточном федеральном округе (67% и 70% соответственно).

Также наблюдаются и позитивные изменения, касающиеся доверия к отдельным подразделениям полиции. Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте(63%) и сотрудникам дежурной части(64%).



Инспекторам по делам несовершеннолетних доверяют чуть больше половины респондентов — 55%, работникам уголовного розыска — 57%. Выросло и доверие россиян к участковым — на 2022 год оно составило 60%. Ощутимо выросло доверие в обществе к сотрудникам ППС(59%) и работникам ГИБДД (62%).



Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и рассказал о приоритетах их работы.

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Илина Хакимова