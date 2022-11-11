Волонтеры «Нижнекамскнефтехима» стали лучшим экологическим объединением в Республике Татарстан

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Команда «Волонтеры НКНХ» выиграла в номинации «Лучшее экологическое объединение промышленного предприятия Республики Татарстан» в рамках конкурса «Зеленая команда».

Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа приняли участие в республиканском конкурсе «Зеленая команда» с волонтерскими проектами «Красивая река — чистые берега» и «Чистый берег — чистые водоемы». Команда «Волонтеры НКНХ» выиграла в номинации «Лучшее экологическое объединение промышленного предприятия Республики Татарстан».

В 2022 году волонтеры «Нижнекамскнефтехима» реализовали свои добрые инициативы при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Проекты «Красивая река — чистые берега» и «Чистый берег — чистые водоемы» обрели большую популярность и привлекли более 540 неравнодушных к теме экологии жителей города Нижнекамск.

— Участие в конкурсах — это возможность делиться хорошими инициативами и обмениваться методами их реализации! К тому же это приносит ощутимую пользу всей республике. Приятно, что наш вклад в повышение культуры жителей Нижнекамского района и в улучшение экологии замечен и дана столь высокая оценка, что мотивирует на реализацию новых проектов с грантовой или иной поддержкой, — рассказала Екатерина Сидорова, инженер по АСУП и куратор проекта «Красивая река — чистые берега».

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— После таких уборок чувствуешь пользу от своего труда миру, особенно вовлеченность детей в этих акциях очень радует, так как идет и воспитательный процесс, и любовь к природе. А как приятно было на убранной территории поиграть и поучаствовать в веселых стартах! И пикник, устроенный организаторами, очень обрадовал всех, — поделилась своими впечатлениями Рузиля Исмагилова, ведущий инженер ОТиЗ и участник проекта «Чистый берег — чистые водоемы».

Республиканский конкурс «Зеленая команда» направлен на выявление и поощрение экологических объединений Республики Татарстан, активно принимавших участие в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях.

