В Казани пьяный пассажир автобуса напал на сотрудника скорой помощи

В Казани пьяный пассажир автобуса №4 напал на сотрудника скорой помощи — медика вызвали, поскольку пассажиру стало плохо, сообщили «Реальному времени» очевидцы.



Скорую помощь вызвали на остановку Шмидта, однако пассажир принимать ее не захотел и проявил агрессию. По словам очевидцев, врач оправляется в машине скорой. Теперь на месте ожидают полицию.

Фото: realnoevremya.ru/очевидцы

В конце сентября в Ассоциации АТП республики рассказали, что в Казани из-за пьяных пассажиров перевозчики вынуждены ежедневно снимать автобусы с маршрутов. В состоянии алкогольного опьянения пассажиры спят в общественном транспорте и рискуют получить травмы.



— Уважаемые пассажиры, напоминаю, что, согласно пункту 4.1.3 Правил пользования наземным городским пассажирским транспортом общего пользования Казани, запрещено находиться в салоне в состоянии алкогольного опьянения. Пожалуйста, берегите себя, не заставляйте волноваться родственников. Не допускайте того, чтобы из-за вас на маршруте стало меньше автобусов, — высказывался по этому поводу председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

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Маргарита Головатенко