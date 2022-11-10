В Татарстане обсудили госрегулирование тарифов на вывоз мусора и жидких отходов — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Вопрос об уборке, вывозе и переработке мусора следует отрегулировать так, чтобы в этом участвовал бизнес и чтобы был государственный контроль, считает глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Об этом он сказал сегодня в ходе обсуждения с профильными комитетами.

Государство обязано контролировать в том числе вопрос жидких бытовых отходов — нужны тарифы и нормативы. В последнее время частники сами устанавливают цены, а отходы сливают в овраг.

Сегодня в Татарстане порядка 70% жилищного фонда подключено к центральной канализации. На селе канализованы чуть более 20% — там не только частные, но и многоквартирные дома сливают отходы в выгребные ямы. Вывозом занимаются частники, цены устанавливают тоже они.

Сегодня законодатели вышли с инициативой — необходимо ввести понятие «жидкие бытовые отходы», установить тарифы и определить ответственных за сбор и утилизацию.

Депутаты уверены, что при госрегулировании в этой области можно будет навести порядок и обеспечить справедливую оплату услуги потребителями. Присутствовавший на совместном заседании двух комитетов глава Госсовета Фарид Мухаметшин осторожно «подбил итоги» обсуждения далеко идущих планов депутатов, заметив, что «не повышать тарифы, наверное, не удастся», однако тут же добавил, что «жировать на этом деле никому не придется».

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Маргарита Головатенко