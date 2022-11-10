В Набережных Челнах силовики обыскали ТЭМПО и дилерский центр Mercedes-Benz

Сегодня утром в Набережных Челнах силовики пришли с обыском в холдинговую компанию ТЭМПО и дилерский центр Mercedes-Benz. Об этом сообщают Сhelny-biz.ru.

Как пишут в издании, обыски связаны с уголовным делом Альберта Самигуллина, директора ООО «Особые детали». Его подозревают в уклонении от налогов на сумму 100 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в отношении 49-летнего руководителя челнинского ООО «Особые детали» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России — уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере. Следователи проводят обыски и иные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Елизавета Пуншева