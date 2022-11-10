В Татарстане председатель сельхозкооператива обвиняется в мошенничестве с грантом на 20 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 36-летнего председателя сельскохозяйственного кооператива обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он выиграл грант на 20 млн рублей и потратил его на себя, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по республике.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый обратился в Минсельхозпрод Татарстана с заявлением на участие в конкурсе на получение гранта по программе приобретения технологического оборудования по переработке мяса птицы.

При этом он приложил к заявлению фиктивную выписку о наличии у кооператива более 18 млн рублей собственных средств, бизнес-план и фиктивные договоры о намерении приобрести у одной из фирм материально-техническую базу стоимостью 39,4 млн рублей. В действительности злоумышленник не собирался приобретать оборудование, поскольку оно у него имелось.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале этого года следственные органы СК России по Татарстану также возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 46-летней женщины, депутата Совета Чистопольского сельского поселения.

По версии следствия, в 2019 году женщина, будучи главой крестьянского фермерского хозяйства, получила грант от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в размере 2,9 млн рублей на увеличение стада лошадей до 80 голов, обеспечение годового объема производства не менее 9 тонн мяса и поддержание численности поголовья на протяжении 5 лет.



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Максим Кокунин