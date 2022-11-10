В Татарстане выросло число занятых в сфере научных разработок и исследований

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Татарстане насчитывался 12 871 работник, занятый в сфере научных разработок и исследований. Это на 4,4% больше, чем в 2017 году.

Согласно данным Татарстанстата, численность занятых в сфере научных разработок и исследований в республике росла с 2017-го по 2019-й. Наибольшее число зарегистрировали в 2019 году — 13 212 работников.

Затем их количество начало сокращаться. В пандемийном 2020-м их число составило 12 855.

Фото: Татарстанстат

За пять лет в Татарстане сократилась численность аспирантов — с 3 118 в 2017 году до 3 018 в 2021-м. Минимальное их количество зарегистрировали в 2019 году — 2 783 человека.

Согласно данным официальной статистики, в Татарстане за пять лет затраты на научные разработки и исследования увеличились на треть. В 2021 году они составили почти 27,5 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина