Госдума одобрила введение акциза на сахаросодержащие напитки с лета 2023 года

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о поправках в Налоговый кодекс, которые с 1 июля 2023 года вводят акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

— В целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» законопроект предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков, — сказано в пояснительной записке.

Согласно документу, подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП из сферы общепита), содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. Также отмечается, что объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

Фото: flickr.com

Напомним, депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести акцизы на сахаросодержащие напитки еще в 2021 году. Тогда он направил соответствующее письмо в Минздрав России.

Сухарев обратил внимание на опасность этой продукции на фоне растущего числа больных сахарным диабетом в России. Сахаросодержащие напитки сейчас можно купить по той же цене, что и обычную питьевую воду, отметил парламентарий.

Кроме того, депутат предложил массово информировать россиян через СМИ и интернет об опасности потребления пищевой сахаросодержащей продукции, особенно для детей.

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Максим Кокунин