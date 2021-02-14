В России предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Соответствующее письмо он направил в Минздрав РФ.

Он обратил внимание на опасность этой продукции на фоне растущего числа больных сахарным диабетом в России. Сахаросодержащие напитки сейчас можно купить по той же цене, что и обычную питьевую воду, отметил парламентарий.

Фото: realnoevremya.ru

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора», — приводит RT текст обращения.

Кроме того, Сухарев предложил массово информировать россиян через СМИ и интернет об опасности потребления пищевой сахаросодержащей продукции, особенно для детей.

Ранее Госдума рассмотрит вопрос о возможности обеззараживать мясо при помощи радиации. Авторы законопроекта предлагают обеззараживать сырье и готовую продукцию с применением ионизирующего излучения. Продукты должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья населения. Для облучения должны быть предусмотрены специальные места и на товаре должна быть информация о проведении такого метода.



Татьяна Леухина