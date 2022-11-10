Пермский государственный университет выплатил пострадавшим во время стрельбы в 2021 году 15,5 млн рублей

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) вуз выплатил пострадавшим во время стрельбы в кампусе в 2021 году более 15,5 млн рублей. Об этом рассказала главный бухгалтер вуза Ирина Ханжина на судебном заседании по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу.

Как пишет ТАСС, деньги были выплачены за счет доходов от предпринимательской деятельности, так как средства субсидий и грантов направлять на эти цели нельзя.

Утром 20 сентября прошлого года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате убиты шесть человек, еще 23 оказались ранены. Еще более 30 человекам, согласно материалам дела, причинены «нравственные и физические страдания». В январе стрелка признали вменяемым.

Фото: соцсети

В начале сентября Бекмансуров признал свою вину в зале суда.

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