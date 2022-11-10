Власти Казани утвердили очередной список торговых объектов, подлежащих сносу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению. Распоряжение подписано в исполкоме.

В списке указаны следующие адреса, по которым находятся объекты, подлежащие сносу:

15 торговых павильонов — проспект Хусаина Ямашева, вблизи дома №19б;

торговый объект — улица Центральная, вблизи дома №182, (ж.м. Салмачи);

торговый объект — улица Сафиуллина, вблизи дома №15;

автофургон — улица Декабристов, вблизи дома №150;

торговый объект — улица Лукина, вблизи дома №11Б;

автофургон — улица Адоратского, вблизи дома №12;

торговый объект — улица Маршала Чуйкова, вблизи дома №38;

торговый объект — улица Юлиуса Фучика, вблизи дома №105а.

Собственники указанных объектов должны добровольно убрать их до 14 ноября. Если они не выполнят предписание, объекты демонтируют в принудительном порядке с 15 ноября по 5 февраля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, согласно распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, демонтажу подлежат:

ворота и столбики по улице Лукина, вблизи дома №10;

шлагбаум по проспекту Хусаина Ямашева, вблизи дома №49б;

шлагбаум по улице Академика Лаврентьева, вблизи дома №11а;

металлические ограждения по улице Голубятникова, вблизи дома №16а;

металлические столбики и ограждения по улице Чистопольской, вблизи дома №9а.

Неделю назад власти Казани опубликовали постановление, согласно которому демонтажу подлежат торговые объекты по улицам Бигичева, Правды, Ломжинской, Попова. Также было поручено снести гаражи по улицам Товарищеской, Рабочей Молодежи, Моторной, Дачной, Абжалилова и др.



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Максим Кокунин