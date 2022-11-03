В Казани снесут незаконно установленные гаражи и торговые объекты

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

В Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, соответствующие распоряжения опубликованы в сборнике документов мэрии города.



Под снос попадают ряд торговых объектов. В списке подлежащих сносу объектов значатся:

Два автофургона — на ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7;

Вендинговые аппараты, расположенные в сквере «Стамбул», сквере «Школьников» (ул. Меридианная), на озере Большое Чуйково (два объекта на ул. Маршала Чуйкова), а еще на улице Вахитова;

Торговые объекты на ул. Х. Бигичева (вблизи дома №2а), ул. Голубятникова (три объекта возле дома №2);

Торговые павильоны на ул. Правды (вблизи дома №10/2) и ул. Окольной (вблизи дома №23);

Торговый киоск на ул. Ломжинской, возле дома №13;

Киоск по продаже воды на ул. А. Попова, возле дома №11.

Сроки на добровольный демонтаж объектов — с 3 по 7 ноября. Если владельцы не уберут объекты самостоятельно, власти сделают это принудительно в срок с 8 ноября 2022 года по 5 февраля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Также исполком постановил снести гаражи в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Демонтажу и перемещению подлежат объекты, расположенные по адресам:

ул. Товарищеская, 42;

ул. Товарищеская 9/42;

ул. Товарищеская, 32а;

ул. Рабочей Молодежи, 11;

ул. Моторная 49а, 49б;

ул. Дачная, 5;

ул. Магаданская, 18;

ул. Абжалилова, 3;

ул. Лейтенанта Шмидта, 37;

ул. Достоевского, 74а;

ул. Маленькая, 5;

ул. Маяковского, 29а;

ул. Щапова, 10а;

ул. Зеленая, 11;

ул. Моторная, 31а.

Также среди подлежащих сносу значатся контейнер на улице Качалова (на земельном участке с кад. №16:50:000000: 18074) и металлическая будка на ул. Зорге, вблизи дома №97.

Сроки на добровольный демонтаж этих объектов — до 10 ноября. В противном случае демонтаж осуществят принудительно до 10 декабря текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению. В новом списке оказались три торговых объекта на улицах Лиственной, М. Латыпова и Р. Зорге.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко