В Казани снесут незаконно установленные гаражи и торговые объекты
В Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества, соответствующие распоряжения опубликованы в сборнике документов мэрии города.
Под снос попадают ряд торговых объектов. В списке подлежащих сносу объектов значатся:
- Два автофургона — на ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7;
- Вендинговые аппараты, расположенные в сквере «Стамбул», сквере «Школьников» (ул. Меридианная), на озере Большое Чуйково (два объекта на ул. Маршала Чуйкова), а еще на улице Вахитова;
- Торговые объекты на ул. Х. Бигичева (вблизи дома №2а), ул. Голубятникова (три объекта возле дома №2);
- Торговые павильоны на ул. Правды (вблизи дома №10/2) и ул. Окольной (вблизи дома №23);
- Торговый киоск на ул. Ломжинской, возле дома №13;
- Киоск по продаже воды на ул. А. Попова, возле дома №11.
Сроки на добровольный демонтаж объектов — с 3 по 7 ноября. Если владельцы не уберут объекты самостоятельно, власти сделают это принудительно в срок с 8 ноября 2022 года по 5 февраля 2023 года.
Также исполком постановил снести гаражи в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Демонтажу и перемещению подлежат объекты, расположенные по адресам:
- ул. Товарищеская, 42;
- ул. Товарищеская 9/42;
- ул. Товарищеская, 32а;
- ул. Рабочей Молодежи, 11;
- ул. Моторная 49а, 49б;
- ул. Дачная, 5;
- ул. Магаданская, 18;
- ул. Абжалилова, 3;
- ул. Лейтенанта Шмидта, 37;
- ул. Достоевского, 74а;
- ул. Маленькая, 5;
- ул. Маяковского, 29а;
- ул. Щапова, 10а;
- ул. Зеленая, 11;
- ул. Моторная, 31а.
Также среди подлежащих сносу значатся контейнер на улице Качалова (на земельном участке с кад. №16:50:000000: 18074) и металлическая будка на ул. Зорге, вблизи дома №97.
Сроки на добровольный демонтаж этих объектов — до 10 ноября. В противном случае демонтаж осуществят принудительно до 10 декабря текущего года.
В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению. В новом списке оказались три торговых объекта на улицах Лиственной, М. Латыпова и Р. Зорге.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/264235-v-kazani-snesut-tri-nezakonno-ustanovlennyh-torgovyh-obekta