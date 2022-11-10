Большинство жителей ПФО покупают машины с пробегом только с чистой историей

У автолюбителей Приволжского федерального округа России, купивших автомобиль с пробегом за последние 3 года, спросили — в каком состоянии они готовы были купить авто с пробегом, и за что готовы заплатить дополнительно для заключения прозрачной сделки. Исследование провели страховая компания «Росгосстрах» и сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Большинство опрошенных (77%) готовы купить машину с пробегом только с чистой историей и в хорошем техническом состоянии.

При этом 49% готовы купить автомобиль с повреждениями, если его техническое состояние будет в норме. Больше половины респондентов (55%) готовы приобрести гарантию на авто с пробегом от продавца, если такую опцию предложат.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего 17% автомобилистов готовы купить машину с чистой историей, но требующую ремонта. И 6% готовы купить машину с сомнительной историей, но в хорошем состоянии.



На вопрос о том, «готовы ли вы заплатить за гарантию продавца на авто с пробегом, если она будет предусмотрена», 55% опрошенных автомобилистов ответили утвердительно. При этом 39% опрошенных готовы заплатить за гарантию, если ее цена составит не более 5% от стоимости авто. 10% респондентов готовы заплатить больше — 6—10% от общей стоимости приобретаемого автомобиля с пробегом.

Продажи премиум-авто с пробегом с июля по сентябрь 2022 года в Татарстане выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость таких автомобилей в Татарстане снизилась, по сравнению со II кварталом, на 14,5%. Она составила 5,3 миллиона рублей.



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Илина Хакимова