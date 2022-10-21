Татарстанцы стали чаще покупать премиум-автомобили с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Продажи премиум-авто с пробегом с июля по сентябрь 2022 года в Татарстане выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто» (есть в распоряжении редакции «Реального времени»).

Средняя стоимость таких автомобилей в Татарстане снизилась, по сравнению со II кварталом, на 14,5%. Она составила 5,3 миллиона рублей.

Среди россиян наблюдается тенденция покупки автомобилей с пробегом, нежели новой машины. В целом, продажи премиум-машин с пробегом до трех лет в России выросли на 103% с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена снизилась на 8,6% и составила 5,5 миллиона рублей.



Рейтинг самых востребованных моделей премиум-класса с пробегом возглавил Mercedes-Benz E-класса. Его средняя цена составила 4,25 миллиона рублей.

Фото: скриншот исследования Авито

В Татарстане также выросли продажи автомобилей с пробегом сегмента SUV в III квартале 2022 года на 47,9%, по сравнению со II кварталом 2022 года. А в топ-5 самых популярных брендов кроссоверов и внедорожников вошли ВАЗ (Lada) (10,8%), Hyundai (9,5%), Renault (9,2%), Toyota (7,6%) и Nissan (7,1%).



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Илина Хакимова