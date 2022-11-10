Путин: негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека нужно предотвращать

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно своевременно выявлять и предотвращать потенциальные риски для жизни и здоровья людей и негативные факторы воздействия прорывных научных открытий на человека.

— Научные открытия, прорывные решения не только обеспечивают прогресс, но и нередко таят в себе потенциальные риски для жизни и здоровья людей. Такие факторы негативного воздействия на человека необходимо своевременно выявлять, изучать и разумеется, предотвращать. Решение этих сложнейших задач является базой, основной деятельности вашего ведомства с первых дней его создания, — отметил президент по случаю 75-летия Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).



Фото: pxhere.com

Путин акцентировал внимание на том, что организация охраняет здоровье сотрудников более семисот предприятий, работа на которых связана с рисками радиационных, химических, биологических и других опасных факторов. ФМБА контролирует систему защиты не только работников, но и граждан, проживающих вблизи таких объектов. Помимо всего этого, агентство занимается разработкой и внедрением передовых технологий в разных областях науки.



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Илина Хакимова