Прокуратура Казани организовала проверку по факту пожара в ресторане «Михайловская усадьба»

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Казани организовала проверку по факту возгорания чердачного помещения в ресторане «Михайловская усадьба» в поселке Малые Клыки в Советском районе, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На место происшествия выехал заместитель прокурора Советского района города Казани Рушан Гильфанов. Надзорное ведомство совместно со специалистами даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности. Если будут выявлены нарушения, ведомство примет меры реагирования.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Пожар случился в двухэтажном здании ресторанного комплекса на улице Большой Красной, д. 121б. Площадь пожара выросла до 1200 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Пожар локализовали в 17.28, полностью ликвидировали — в 18.42.



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Маргарита Головатенко