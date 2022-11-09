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Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации

15:40, 09.11.2022 1
Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации
Фото: realnoevremya.ru

Многодетные семьи с четырьмя детьми до 18 лет будут освобождаться от призыва по частичной мобилизации, такой законопроект внесли в палату депутаты всех фракций Госдумы.

Сейчас в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет... имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом депутаты предложили внести изменения в действующее законодательство и поднять возраст детей до 18 лет, сообщает «РИА Новости».

Только в Татарстане на выплаты в размере 20 тысяч рублей на детей призванных в ходе частичной мобилизации поступило около 3 тысяч заявлений. Средства выделяются из резервного фонда правительства Татарстана.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    надо с детьми вообще освобождать от мобилизации
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