Многодетные семьи с четырьмя детьми освободят от частичной мобилизации

Многодетные семьи с четырьмя детьми до 18 лет будут освобождаться от призыва по частичной мобилизации, такой законопроект внесли в палату депутаты всех фракций Госдумы.



Сейчас в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет... имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Таким образом депутаты предложили внести изменения в действующее законодательство и поднять возраст детей до 18 лет, сообщает «РИА Новости».

Только в Татарстане на выплаты в размере 20 тысяч рублей на детей призванных в ходе частичной мобилизации поступило около 3 тысяч заявлений. Средства выделяются из резервного фонда правительства Татарстана.



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Маргарита Головатенко