В Татарстане на 300 тысяч рублей оштрафовали организацию, нарушившую законодательство о недрах

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане на 300 тысяч рублей оштрафовали коммерческую организацию, добывшую песок в акватории Волги — проверку соблюдения требований безопасности плавания при эксплуатации несамоходных земснарядов провела Татарская транспортная прокуратура.



Установлено, что не соблюдались условия по добыче полезных ископаемых. Организация не передавала в единую государственную информационную систему Татарстана сведения о местонахождении земснарядов. Делать это было необходимо посредством аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Нарушения могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, в том числе нарушение судоходства, связанное с изменением рельефа дна (посадка на мель), указали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Татарский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. К административной ответственности организацию привлекло Минэкологии республики. Устранение нарушений и уплата штрафа находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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Маргарита Головатенко