Дмитрий Песков: Владимир Путин со временем посетит Донбасс, но пока планов нет

Фото: kremlin.ru (главы Херсонской и Запорожской областей, президент России, главы ЛНР и ДНР после подписания договоров)

Президент РФ Владимир Путин посетит Донбасс, но пока каких-то конкретных планов по такой поездке нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



— Это российские регионы, и он там будет, — цитирует его ТАСС.

Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

Перед этим, с 23 по 27 сентября, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.

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