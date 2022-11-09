На 92-м году жизни скончался профессор КНИТУ-КАИ Гали Даутов

8 ноября на 92-м году жизни скончался основатель казанской научной школы низкотемпературной плазмы, член-корреспондент Академии наук Татарстана, профессор кафедры общей физики КНИТУ-КАИ Гали Даутов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Прощание с Гали Даутовым состоится 9 ноября в 13.30 в Казани в здании по ул.Бутлерова, 41а.



Гали Даутов родился 21 августа 1931 года в деревне Мукмин-Каратай Лениногорского района ТАССР. В 1949 году поступил в КАИ на факультет летательных аппаратов, защитил диплом с отличием.

Он работал в Новосибирском институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук СССР. Там он защитил кандидатскую в 1964-м по специальности «Физика плазмы» и докторскую в 1968-м по специальности «Теплофизика».

— В нем удачно сочетаются качества физика-теоретика и экспериментатора. Аналитическая теория электрической дуги Гали Даутова составляет основу теоретического расчета генераторов низкотемпературной плазмы — плазмотронов. Разработанные при его участии электродуговые плазмотроны промышленного типа внедрены на ряде предприятий страны, — говорится в сообщении пресс-службы КНИТУ-КАИ.

В 1969 году Гали Даутова пригласили в КАИ заведовать кафедрой общей физики. Он занимался популяризацией плазменной техники и технологий, регулярно выступал в периодической печати и по телевидению. По его инициативе и под его непосредственным руководством с 1979 года регулярно проводятся научные конференции и семинары.

В 1970 году на кафедре общей физики открыли аспирантуру. За время работы в КАИ им подготовлены 46 кандидатов наук, 8 докторов наук.

Гали Даутов — автор более 300 научных работ, в том числе 3 монографий по плазме. У него 37 авторских свидетельств на изобретения.

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Максим Кокунин