Руслан Тюменев: «Современные методы лечения психических расстройств находятся на пике своей эффективности»

Психоневрологические расстройства есть у 5—6 миллионов россиян

По официальной статистике Минздрава России, в стране на психоневрологическом учете стоит около 2,1 млн человек, но сюда можно прибавить еще 3—4 миллиона тех, кто обращается в анонимные частные клиники. Об этом «Реальному времени» рассказал психиатр-нарколог казанской клиники «Инсайт» Руслан Тюменев.

О меньшем количестве людей с психоневрологическими заболеваниями говорит другой эксперт — кандидат медицинских наук, главврач казанского медицинского центра «Ибис» Искандер Миндубаев. По его словам, на учете состоят 1,4 млн человек, а реальное же число пациентов с расстройствами психики доходит до 3,8 млн человек.

— Современные методы лечения психических расстройств находятся на пике своей эффективности. В 70-е годы по всему миру психотерапия доказала свою эффективность в работе с зависимыми и людьми с психическими расстройствами. И вот уже 50 лет мы знаем, что психотерапия — самая важная часть работы с пациентами, — поделился Руслан Тюменев.

Он рассказал, что для лечения психоневрологических расстройств используются два основных метода лечения — медикаментозный и психотерапевтический. В рамках первого пациенту могут прописать нейролептики при психозах — неадекватном поведении, попытках суицида и галлюцинациях, транквилизаторы при психозах и просто при излишней психомоторной возбудимости — желании что-то сделать, отсутствии сна, панике и других симптомах, а также, что чаще на слуху, назначают антидепрессанты.

Нейролептики устраняют болезненные расстройства восприятия (галлюцинации), мышления (бред), страх, возбуждение, агрессивность. Транквилизаторы обладают успокаивающим действием, устраняют эмоциональную напряженность, тревогу, чрезмерное волнение, вызывают расслабление мышц, способствуют засыпанию. Антидепрессанты повышают болезненно пониженное настроение, устраняют заторможенность психической деятельности и двигательной активности, дополнил Искандер Миндубаев.



— Одним из наиболее эффективных методов лечения психических расстройств и нарушений поведения является психофармакотерапия, то есть применение лекарственных препаратов, оказывающих воздействие на психику, с использованием психотропных препаратов. От того, насколько грамотно подобрана лекарственная терапия, во многом зависит успех лечения, — поделился эксперт.

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— Есть также и психотерапия. В современных клиниках под ней понимается работа команды специалистов — и не только с пациентом. Это врач-психиатр, врач-психотерапевт, клинический и психолог и даже волонтеры — пациенты, которые уже прошли лечение, а сейчас помогают другим. Основа — это групповая психотерапия, в ходе которой пациент выстраивает социальные привычки и меняет их. Параллельно ведется индивидуальная работа и работа с семьей, — рассказал врач и указал на то, что в лечении необходимо сочетать оба метода.



Данные методы, указал Руслан Тюменев, в первую очередь относятся к стационарному лечению. После выписки пациент может продолжать посещать группы самопомощи, которых в нашей стране много, а также обращаться к своему врачу при необходимости медикаментозной поддержки.

К другим немедикаментозным методам лечения, как рассказал Искандер Миндубаев, относятся:

транскраниальная магнитная стимуляция — стимуляция клеток головного мозга переменным магнитным полем. Чаще может использоваться при депрессиях, мигрени, шуме в ушах, невралгии и т.п.;

светотерапия — воздействия световыми лучами при сезонных депрессивных расстройствах, проблемах со сном, чувстве усталости;

БОС-терапия — это современный метод восстановления неврологического, психического и соматического состояния с помощью специального оборудования, монитора, компьютерных программ и датчиков, которые устанавливаются на пациенте. Эта методика может использоваться при неврологических болезнях, неврозах, перевозбуждении;

иглорефлексотерапия — это методика установки игл на акупунктурные биологически активные точки. Метод используется при невротических состояниях, панических атаках, расстройстве сна и прочих;

психофармакотерапия — один из наиболее эффективных методов лечения психических расстройств и нарушений поведения.

— Основными из психических расстройств являются депрессивные состояния, биполярное расстройство, шизофрения, психоз, деменция, умственная отсталость и т.д., — добавил он.

«У нас однозначно есть проблемы с диагностикой»

Руслан Тюменев указал не только на высокую эффективность современных методов лечения, но и на тот факт, что в российской медицине наблюдается проблема с диагностикой психоневрологических заболеваний. Она, по словам врача, полностью строится на анализе поведения и мыслей пациента, а также на сборе анамнеза.

— Мы не имеем точных медицинских маркеров, указывающих на то или иное расстройство, — заключил специалист.

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При этом в острых состояниях, уточнил Руслан Тюменев, пациентов обязательно класть на стационарное лечение. Необходимость этого, по его словам, может быть вызвана не только попытками кричать на стену или совершить самоубийство, а, например, и банальным отсутствием гигиены.

— Вообще, для диагностики и первичного лечения всегда рекомендуется стационар. И уже после стационара терапию можно проходить амбулаторно, посещая своего лечащего психиатра или психотерапевта, а также психолога, — добавил эксперт.

Нежелание учиться или работать может быть признаком расстройства

Очевидные признаки психоневрологических расстройств известны многим: галлюцинации, суицидальное поведение, бредовые мысли и так далее. Но, по словам Руслана Тюменева, в этот список также можно включить отсутствие гигиены, нежелание учиться или работать, нестабильное настроение, беспорядок в быту, переедание или голодание, бессонницу или сонливость. При наличии таких маркеров правильным вариантом будет обратиться к врачу.

— Многие люди вынуждены жить вместе или по соседству с алкоголиками, наркоманами, игроманами, неврастениками, престарелыми родителями, больными деменцией и т.д. Постоянные скандалы, обвинения, угрозы, рукоприкладство, попытки суицида — это первые признаки того, что с психикой участников подобных конфликтов не в порядке. Если подобное поведение человека повторяется из раза в раз и начинает оказывать влияние на личную жизнь других людей, то речь идет о психическом заболевании и требует обследования у специалистов — психиатров и психиатров-наркологов, — рассказал Искандер Миндубаев.

Фото: freepik.com

При этом со временем в обществе меняется отношение людям с психоневрологическими расстройствами. Конечно, указывает врач, если больной не проходит лечение и не предпринимает ничего, чтобы оставаться здоровым, — к нему относятся с опаской. Однако, общаясь, например, с шизофреником, который наблюдается у врача, обычный человек вряд ли что-то сможет заметить.

— Общаясь с шизофреником, который периодически получает медикаментозную терапию и посещает своего психиатра или психотерапевта, психолога, вы вряд ли сможете что-то заподозрить. А если он признается, что болен, то как поменяется ваше отношение к нему? Да никак, — резюмировал Руслан Тюменев.

Немного отличается мнение Искандера Миндубаева. По его словам, в обществе все еще сохраняется некоторая табуированность темы психоневрологических расстройств, которую необходимо устранять, повышая уровень информированности населения и тем самым снижая уровень настороженности.

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Артем Гафаров