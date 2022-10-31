В Казани с 1 ноября поэтапно ограничат движение по пяти улицам
В Казани временно ограничат движение по улицам Спартаковской, Хади Такташа, Островского, Ульянова-Ленина и Петербургской. Это связано со строительством кабельной канализации, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения будут вводиться поэтапно:
- с 1 ноября по 3 декабря будет частично закрыт тротуар на ул. Спартаковской возле дома №2;
- с 4 по 7 ноября запланировано частичное закрытие тротуара и проезжей части по ул. Хади Такташа около дома №2;
- с 8 по 10 ноября частично закроют тротуар на пересечении улиц Островского и Хади Такташа возле дома №2;
- с 11 по 14 ноября — на ул. Островского около дома №86;
- с 15 по 19 ноября — на пересечении улиц Ульянова-Ленина и Петербургской у дома №50 корпус 5;
- с 20 по 22 ноября будут частично закрыты тротуар и проезжая часть на ул. Петербургской возле дома №50 корпус 24;
- с 23 по 27 ноября запланировано частичное закрытие тротуара на ул. Петербургской возле дома №50 корпус 6;
- с 28 ноября по 2 декабря — возле домов №52а и №52б.
Напомним, до 8 ноября в Казани ограничено движение автомобильного транспорта по улице Тельмана. Частично закрыты проезжая часть и тротуар возле здания №32 и №29. Это связано с работами по устройству трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.
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