VK совместно с ICL Services проведет первый в регионе митап по ИТ для МСБ

Фото: предоставлено ООО «ДжиДиСи Сервисез»

17 ноября в Казани состоится первый региональный офлайн-митап — «VKлючай ТЕХно» (16+). Мероприятие пройдет в рамках Года цифровизации в Татарстане при поддержке компаний VK и ICL Services.

«VKлючай ТЕХно» объединит экспертов VK Tech, ICL Services, Минцифры Республики Татарстан и других представителей бизнеса. Они расскажут об особенностях работы с цифровыми решениями и облачными платформами, поделятся опытом, как ускорить разработку продуктов, обеспечить их безопасность и мотивировать команду на внедрение инноваций. В частности, эксперт сервиса экспресс-доставки «Самокат» расскажет, как успешно перенести бизнес-процессы, не останавливая работу и не снижая качество обслуживание клиентов.

На митапе участники узнают, как изменились технологии корпоративных коммуникаций, какие сервисы и меры поддержки могут помочь в развитии бизнеса. Митап будет полезен ИТ-руководителям, владельцам компаний, специалистам и менеджерам, участвующим в цифровой трансформации бизнеса.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация доступна на сайте.