В Башкирии с рельсов сошли 4 вагона с щебнем

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Башкирии с рельсов сошли 4 вагона со щебнем, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В управлении отметили, что восстановительные работы уже проводятся.

— По предварительным данным, 09.11.2022 в 4.30 (по мск) на станции Шартымки произошел сход 4 вагонов с грузом щебень. В результате транспортного происшествия опрокидывание вагонов не произошло, пострадавших нет, — сказано в сообщении.



Фото: Центральное МСУТ СКР

Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия. По результатам комплекса проверочных действий примут процессуальное решение.

В мае Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России после схода тепловоза в Татарстане возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»(ч. 1 ст. 263 УК РФ). Инцидент произошел в феврале этого года. В результате имущество и объекты ОАО «РЖД» получили ущерб стоимостью более одного миллиона рублей.

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Илина Хакимова