В Татарстане возбудили уголовное дело после схода тепловоза и 17 полувагонов с рельсов

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело после схода тепловоза в Татарстане по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»( ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, днем 17 февраля недалеко от станции «Аэропорт» на Горьковской железной дороге произошел наезд на тупиковую призму с последующим сходом маневрового тепловоза и 17 полувагонов, груженых щебнем. В результате имущество и объекты ОАО «РЖД» получили ущерб стоимостью более одного миллиона рублей.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

Как сообщала Приволжская транспортная прокуратура, пострадавших в результате инцидента нет, целостность локомотива, груза и транспортной инфраструктуры не нарушена. Ущерба окружающей среде нет.



Татьяна Леухина