Новости общества

07:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Disney окончательно закрывает офис киноподразделения в России

23:33, 08.11.2022
Disney окончательно закрывает офис киноподразделения в России
Фото: realnoevremya.ru

Компания Disney закрывает офис своего киноподразделения в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Согласно данным издания, большинство сотрудников офиса в Москве на ул. Станиславского, 21с3, где находится кинопрокатный отдел, уже были уволены. Оставшаяся команда переместится в главный российский офис компании в бизнес-центр Lotte Plaza, где завершит работу перед окончательной остановкой деятельности компании в РФ.

Компания объявила о приостановке проката своих фильмов в России в марте этого года.

В июле сообщалось, что ряд киностудий, включая Disney и Sony, заняты поиском каналов для параллельного импорта в Россию:

— Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России, — рассказывал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также