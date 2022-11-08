Disney окончательно закрывает офис киноподразделения в России

Компания Disney закрывает офис своего киноподразделения в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».



Согласно данным издания, большинство сотрудников офиса в Москве на ул. Станиславского, 21с3, где находится кинопрокатный отдел, уже были уволены. Оставшаяся команда переместится в главный российский офис компании в бизнес-центр Lotte Plaza, где завершит работу перед окончательной остановкой деятельности компании в РФ.

Компания объявила о приостановке проката своих фильмов в России в марте этого года.

В июле сообщалось, что ряд киностудий, включая Disney и Sony, заняты поиском каналов для параллельного импорта в Россию:

— Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России, — рассказывал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.



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Маргарита Головатенко