Disney окончательно закрывает офис киноподразделения в России
Компания Disney закрывает офис своего киноподразделения в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Согласно данным издания, большинство сотрудников офиса в Москве на ул. Станиславского, 21с3, где находится кинопрокатный отдел, уже были уволены. Оставшаяся команда переместится в главный российский офис компании в бизнес-центр Lotte Plaza, где завершит работу перед окончательной остановкой деятельности компании в РФ.
Компания объявила о приостановке проката своих фильмов в России в марте этого года.
В июле сообщалось, что ряд киностудий, включая Disney и Sony, заняты поиском каналов для параллельного импорта в Россию:
— Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России, — рассказывал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
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