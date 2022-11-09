В Альметьевском районе Татарстана обустроят места для кемпинга

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Альметьевском районе Татарстана планируют обустроить места для кемпинга путем улучшения состояния водного объекта. Работы профинансируют из муниципального бюджета — потратить готовы 2 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Завершить работы требуется до начала следующего лета. На выделенном участке планируют очистить дно водоема для прохождения катамаранов, организовать парковку и подъездной путь.

Две площадки для кемпинга предварительно очистят — вырубят деревья, выкорчуют пни и извлекут из земли корни кустарников. Затем на них обустроят места для сидения вокруг костра и само кострище, построят беседку, поставят уличную кабинку для переодевания и туалеты, вобьют сваи для привязки катамаранов.

скриншот проекта

Напомним, Альметьевск и Мамадыш участвуют во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Если заявки выиграют, новые общественные пространства за счет федерального гранта появятся уже в 2023—2024 годах. Результаты объявят в декабре.



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Татьяна Демина