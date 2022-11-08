Россия и Турция достигли соглашения по вопросу о взаиморасчетах в нацвалютах

Анкара и Москва достигли соглашения по вопросу о взаиморасчетах в национальных валютах. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По словам министра, торговля между Россией и Турцией продолжается по многим направлениям. При этом энергетика «является одной из самых больших статей расходов».

— В течение почти 5-6 лет оба лидера выражали намерение продолжить путь к торговле в национальных валютах. К настоящему времени это еще сильнее ускорило данный процесс. В ходе наших последних встреч было достигнуто соглашение [об оплате российского газа в рублях]. В связи с этим, конечно, необходимо завершить некоторые технические работы, — отметил он в беседе с ТРТ.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, многие страны начали сомневаться в надежности доллара и евро, поэтому разрабатывают взаиморасчеты в национальных валютах. Он напомнил, что российские валютные резервы, которые находились в других странах, были арестованы.



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Елизавета Пуншева