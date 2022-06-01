В 2022 году 25 многодетных семей Татарстана обеспечат жильем

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году 25 многодетных семей в Татарстане обеспечат жильем от государства. Всего им передадут 42 квартир, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте республики.

С 2006 по 2021 годы Госжилфонд обеспечил жильем 539 многодетных семей. В общей сложности они получили 720 квартир.

Некоторые родители стали обладателями сразу нескольких жилых площадей. К примеру, семье с девятью детьми из Бугульминского района Татарстана достались три квартиры — две однокомнатные и одна трехкомнатная. Они полностью готовы к проживанию. Здесь сделан ремонт, установлена сантехника, счетчики, датчики, электрические или газовые плиты.

Фото: Максим Платонов (архив)

Участниками программы обеспечения жильем многодетных семей могут стать те, у кого пять или больше детей, зарегистрированные и проживающие с родителями и не образовавшие свои семьи (к детям многодетной семьи, образовавшим свои семьи, относятся совершеннолетние, находящиеся в браке или имеющие своего ребенка). Органы местного самоуправления должны признать такую семью нуждающейся в жилье, а затем госзаказчик программы Минстрой Татарстана включит ее в список претендентов на получение государственного жилищного сертификата в планируемом году.

В начале мая сообщалось, что в Татарстане обеспечили жильем всех очередников-ветеранов Великой Отечественной войны. Госжилфонд при президенте республики за 12 лет передал им 6 114 квартир, из них 10 — в 2021 году, в текущем году — две.

Дарья Акимова