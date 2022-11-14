«Если говорить об оправдательных приговорах, то их около 0,17% по России»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2012 году 70-летнего жителя города Анивы на Сахалине приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима за убийство измывавшегося над ним вора. В ходе заседания установлено, что в апреле 2011 года 30-летний грабитель проник к нему в дом и стал вымогать полученную накануне пенсию. Чтобы защититься, пенсионеру пришлось использовать нож — взломщику он нанес удар в область сердца. Суд, с учетом преклонного возраста потерпевшего, назначил ему наказание ниже низшего предела. Только через два месяца кассация оправдала пенсионера и отпустила на свободу.

В сентябре прошлого года буквально сенсацией посчитали оправдательный приговор Александра, жителя села под Тверью. Он, опасаясь за жизнь себя и своей семьи, зарезал трех человек, которые проникли в их жилище. Во время разбирательств стало ясно, что трое грабителей с битами и черенками от лопат ворвались в дом Александра и начали избивать его родственников и друзей — несколько из них получили тяжелые травмы. На суде мужчину признали невиновным в убийстве за отсутствием состава преступления.

«Если говорить об оправдательных приговорах, то их по статистике в принципе около 0,17% по России»

Подавляющее большинство дел, которые в России доходят до суда, заканчиваются обвинительными приговорами, рассказал «Реальному времени» адвокат Денис Петров. По его словам, количество оправданий — это скорее обычная статистическая погрешность, а попасть в эту категорию практически невозможно.

— Если будет возбуждено уголовное дело — а в случае причинения существенного вреда нападающему оно будет возбуждено обязательно — предварительное расследование будет проводиться по устоявшимся алгоритмам, то есть с изначально обвинительным уклоном. То же касается и судебного следствия. Если говорить об оправдательных приговорах, то их по статистике в принципе около 0,17% по России. Рассчитывать, что ваше дело попадет в эту, по сути, статистическую погрешность, не стоит, — поделился правозащитник.

Верховный суд, подводя итоги за 2021 год, представил картину немного лучше той, о которой заявляет Денис Петров. Однако и здесь количество оправдательных приговоров оценивается буквально в 0,27% от общего числа подсудимых. Такой показатель также можно назвать обычной статистической погрешностью. При этом ВС отмечает, что в делах, которые рассматривают присяжные, количество оправдательных приговоров составляет примерно 32%, то есть на свободу выходит каждый третий подсудимый.

Защищаясь от грабителей, самому можно сесть в тюрьму

В мае этого года, напоминает Денис Петров, Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны при проникновении грабителей в дом. К посягательствам, защита от которых допустима, ВС отнес незаконное проникновение в жилище против воли проживающего там лица, не сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья обороняющегося.

— Однако есть опасения, что судебная практика традиционно будет пока придерживаться устоявшихся алгоритмов, — предположил адвокат.

По мнению Дениса Петрова, следование устоявшимся алгоритмам может быть связано, в первую очередь, с тем, что к трем основным признакам необходимой самообороны относятся: общественная опасность, реальность и действительность нападения. Наличие именно этих трех факторов доказывается защитой обороняющегося в ходе следствия. Это означает, что воображаемая или уже отсутствующая угроза не дают права причинять вред обидчику.

— Противное позволило бы безнаказанно разбить голову соседу, зашедшему за солью, на фоне внезапно возникшей неприязни, вызванной разногласиями по поводу просмотренной телепередачи. А что уж говорить о последствиях совместных посиделок за стаканчиком чего-либо… — пояснил адвокат.

Фото: realnoevremya.ru

Важное значение также имеют позиция нападавшего, если он жив, а также свидетелей, которыми зачастую являются те же нападавшие люди, говорит Денис Петров. Люди, проникшие в дом, скорее всего, не будут заниматься самообвинением, а постараются максимально извратить историю в выгодную для себя сторону, стремясь максимально оправдать свое поведение.

Задержание нападавшего тоже может стать проблемой для защищающегося

Денис Петров уточняет, что принцип действительности угрозы не дает права защищающемуся связывать нападавшего, так как в этом случае никакой угрозы уже нет. Поэтому, по его словам, для дальнейшего следствия будет лучше, если проникший в дом человек, его покинет.

Тем не менее, если у возникшего конфликта уже имеются последствия, к каждому из них нужно подходить индивидуально. Так, например, при задержании нападавшего можно ссылаться на крайнюю необходимость, либо на правомочность действий при задержании лица, совершившего преступление, указывает адвокат.

— Хотя в данном случае то, что задержанное лицо — преступник, лишь ваше субъективное мнение. Правовую оценку его и вашим действиям будут давать впоследствии уполномоченные должностные лица, — указывает Денис Петров.

Резюмируя свой рассказ, адвокат приходит к мнению, что на изменение существующей практики и принятие новой позиции Верховного суда, потребуется время. Поэтому на изменение ситуации с осуждением людей, защищающихся от грабителей, потребуется определенное время.

Судебная коллегия Верховного суда оставила приговор без изменений

Как рассказывает Денис Петров, в 2016 году коллегия Верховного суда России оставила без изменения приговор коллег из Башкирии — она оправдала жителя дома в непредумышленном убийстве. Из материалов дела стало ясно, что гражданин Г., защищаясь от нападавших, взял в руки пистолет и выстрелил даже не в нападавших, а просто в потолок. Пуля срикошетила и попала одному из злоумышленников в голову. Тот скончался на месте, а на владельца дома завели уголовное дело.

Фото: ru.freepik.com

К счастью, присяжные заседатели признали, что причинение смерти по неосторожности произошло в условиях обороны от нападения. Коллегия Верховного суда признала данное решение ясным и указала, что в действиях Г. отсутствует состав преступления, так как в руках нападавших он видел ножи и пистолетную рукоятку. Страшно то, что применить пистолет Г. смог только после того, как его избили, пытались задушить и ранили ножом.

— Данные обстоятельства дают основания расценивать нападение как опасное для жизни Г., а его ответные действия — как необходимую оборону, — заключает Денис Петров.

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Артем Гафаров