Главное о коронавирусе на 8 ноября: первая вспышка COVID-19 в Тувалу, новая волна в Китае

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане выявлены новые случаи COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 108 человек. Всего на 8 ноября в республике зарегистрировано 188 486 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 185 354 человека, за минувшие сутки — 158. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 36 человек.

По данным на 7 ноября, в Татарстане коронавирус был выявлен у 117 человек. Всего в республике зарегистрировано 188 378 случаев COVID-19. Кроме того, 118 человек были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 185 196 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне 2005 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 21 октября — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что в республике шестую неделю подряд сокращается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, с 31 октября по 6 ноября в больницы попал 191 житель Татарстана. По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций пациентов сократилось на 11%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Владимир Путин призвал не ослаблять внимание к COVID-19

За последние сутки в России выявили 4 320 случаев коронавируса, выздоровели 8 123 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 472 591, а выздоровевших — до 20 868 400. Госпитализировали за сутки 1 510 человек. Умерли за сутки 63 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 390 712 человек.

Заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в регионе снизился за минувшую неделю на 27,5% — с 519 до 376 случаев. Вместе с этим число госпитализированных пациентов уменьшилось на 40% — с 77 до 46. Она также отметила, что на прошлой неделе в области от данного заболевания были привиты 2 414 человек, за предыдущую неделю — 3 032 человека.

Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом, отметив, что это заболевание приобретает сезонный характер. Так он отреагировал на слова губернатора Тверской области о том, что тема COVID-19 уже «практически закрыта». Глава региона Игорь Руденя в свою очередь отметил что, на данный момент в областных больницах с коронавирусом находится всего 30 человек.

Управлении Роспотребнадзора по Югре сообщило, что работа 37 групп в 22 детских садах Ханты-Мансийского автономного округа временно приостановлена из-за ОРВИ и коронавируса. Отмечается, что неделей ранее в регионе была приостановлена работа 24 групп в 18 детских садах в Ханты-Мансийске, Советском районе, Нягани, Пыть-Яхе, Югорске, Покачах, в пяти классах четырех школ Покачи, Нягани и Югорске.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Стилист-колорист Денис Шефель заявил, что слухи о влиянии коронавируса на состояние волос являются мифом. Однако случаи их выпадения после заболевания действительно существуют. Он отметил, что в таком случае проблема заключается в нехватке витаминов, появление которой возможно и после других болезней.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что появившаяся в США «тридемия», при которой дети заражаются одновременно гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и COVID-19 — закономерное явление. По ее словам, в период с ноября по апрель в мире наступает традиционный сезон вирусов. И поскольку сейчас коронавирус стал менее активен, он уступает место другим возбудителям. Речь идет о тех болезнях, которыми последние два года дети практически не болели, а сейчас их иммунная прослойка не имеет необходимых антител.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что рекомендация для россиян продолжать носить маски по-прежнему сохраняется, так как они могут уберечь не только от коронавируса, но и от гриппа. По ее словам, такая мера, в частности, необходима для закрытых помещений, где граждане не могут контролировать социальную дистанцию.

Фото: realnoevremya.ru

Она также добавила, что на сегодняшний день коронавирус не ослабел и не стал сезонным «гриппом». По ее словам, заболевание не стало легким, несмотря на его изменения. И так как вирус все еще находится в пандемической фазе, речи о его переходе в разряд сезонных пока не идет.

Такой же точки зрения придерживается и вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он отметил, что со временем коронавирус обретет сезонность, которая будет показывать себя один или два раза в год. Однако сказать о том, в какие месяцы будут пики, пока сложно, заключил он.

В Китае производство iPhone 14 замедлилось на фоне антиковидных мер

В мире коронавирусом нового типа на 9.20 (мск) заразились 632 941 416 раз, 6 601 704 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 780 182). На второй строчке — Индия (44 660 293), на третьей — Франция (37 191 901), на четвертой — Германия (35 884 834), на пятой — Бразилия (34 855 492).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 072 724). За ними следуют Бразилия (688 395), Индия (530 509), Россия (382 765, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 406).



За время пандемии было сделано 12 849 609 228 инъекций вакцины против коронавируса.

За минувшие сутки в Китае выявили более чем 7,6 тысячи новых случаев COVID-19 (включая бессимптомные). По мнению властей, такая ситуация является началом новой волны, так как число заболевших составило максимальный прирост с начала мая этого года. На данный момент в больницах страны проходят лечение 48 275 заразившихся (в том числе 41 031 «бессимптомник») — это почти в 30 раз больше, чем год назад.

Компания Apple сообщила, что введенные Китаем ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, негативно отразились на производстве двух новых премиальных моделей смартфонов iPhone. Уточняется, что ограничения из-за COVID-19 временно сказались на работе основного предприятия по сборке iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенного в Чжэнчжоу. На данный момент предприятие функционирует с существенно сниженной мощностью.

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Вчера в Узбекистане и Китае был дан старт международным клиническим испытаниям новой рекомбинантной белковой вакцины против штамма коронавируса «омикрон-дельта». По словам генерального директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в КНР Гао Фу, ранее совместными усилиями двух стран было успешно разработано первое поколение новой вакцины против коронавируса ZF2001 или ZF-UZ-VAC-2001. Во всем мире было использовано более 300 млн ее доз, что внесло большой вклад в борьбу с эпидемией.

Первая с начала пандемии вспышка COVID-19 зафиксирована на территории островного тихоокеанского государства Тувалу. Уточняется, что первые пациенты с коронавирусом были выявлены 2 ноября. Спустя неделю местный Минздрав сообщил о 140 инфицированных, один из которых был госпитализирован. Около 97% граждан Тувалу старше 50 лет полностью вакцинированы против данного заболевания, не менее 81% граждан уже получили третью прививку.

Фото: commons.wikimedia.org

Власти Венгрии планируют провести реформы судебных органов, чтобы разблокировать доступ к средствам из фонда Евросоюза по восстановлению после пандемии коронавируса. Реформы должны коснуться Национального судебного совета и Верховного суда страны. Кроме того, правительственные органы будут лишены права оспаривать окончательные решения Конституционного суда.

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Максим Кокунин