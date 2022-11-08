В России на 12% выросло производство алкоголя

За первые 9 месяцев 2022 года производство алкоголя в России выросло на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Всего оно составило 158,7 млн дал, говорится в материалах Росалкогольрегулирования, сообщает ТАСС.



Производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 11,6% (до 91,65 млн дал). Выпуск водки увеличился на 7,7% (67 млн дал). Производство коньяка выросло на 14,7% (до 7,2 млн дал), ликероводочных изделий крепостью более 25% выросло на 42,6% (до 10,8 млн дал), а производство ликероводочных изделий крепостью до 25%, наоборот, снизилось на 74,3% (до 635,2 тыс. дал).



Выпуск ликерных вин увеличился в 5,2 раза и достиг 852,3 тыс. дал. При этом производство винных напитков без этилового спирта снизилось на 35,4%, до 3,35 млн дал, а выпуск винных напитков с содержанием этилового спирта уменьшилось на 48,3%, до 69,8 тыс. дал.

Фото: realnoevremya.ru

Прирост производства алкоголя в выпуске слабоалкогольной продукции в январе — октябре составил 33,4% и вырос до 15,3 млн дал. Выпуск винодельческой продукции увеличился на 7,5% и составил 51,8 млн дал. В том числе производство вина выросло на 9,1% и превысило 27 млн дал, производство игристых вин выросло на 26,7%, до 11,7 млн дал, фруктовых вин — на 1,2%, до 8,7 млн дал.

Российский союз промышленников и предпринимателей высказался против принятия проекта постановления правительства о маркировке пива и пивных напитков. Об этом говорится в заключении РСПП, которое есть в распоряжении Союза российских пивоваров.

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Илина Хакимова