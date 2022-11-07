Правительство утвердило требования к системе блокировки звонков с подменных номеров

Правительство России утвердило требования к системе блокировки звонков и sms с подменных номеров «Антифрод», такое постановление опубликовано на портале правовой информации.



В документе сказано, что система будет анализировать телефонные номера, уникальные коды идентификации абонентов и передачу sms или голосовых сообщений. Предполагается, что будут выявляться соединения, в отношении которых отсутствует информация об инициировании. Также система будет предоставлять операторам сведения об отсутствии достоверной информации об инициировании соединения; мониторить соблюдение операторами требований о запрете пропуска трафика с подменных номеров; а также выявлять случаи нарушения операторами норм закона «О связи», требующих блокировать звонки и sms с подменных номеров.

Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение 6 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, закон о блокировке операторами связи звонков и sms, поступивших с подменных номеров, подписал 2 июля 2021 года президент России Владимир Путин.

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Маргарита Головатенко