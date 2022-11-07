РБК: в июле — сентябре россияне осуществили более 100 тысяч выездов на Украину

В третьем квартале 2022 года россияне совершили более 100 тысяч выездов на Украину, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).



При этом во втором квартале на Украину въехали 42 тысяч россиян, что почти в 2,5 раза меньше показателей июля — сентября.

Чаще всего границу пересекали на автомобиле (84 тысяч человек) и пешком (15 тысяч человек).

Фото: realnoevremya.ru

Всего, согласно статистике ФСБ, россияне осуществили 9,7 миллиона поездок за границу, что в два раза больше показателей второго квартала 2022 года (тогда число выездов составило 5 миллионов) и на 1,2 миллиона больше показателя июля — сентября прошлого года. Число россиян, уехавших в Казахстан, Армению, Абхазию, Таджикистан, Киргизию и Монголию в этот период стало рекордным за 5 лет.

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Маргарита Головатенко