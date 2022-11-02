В Казани возбудили уголовное дело после возгорания в электрощитке многоэтажки — пострадали три человека

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Московском районе Казани ночью 2 ноября на 8-м этаже жилого дома по ул. Декабристов, 31 в подъезде произошло возгорание в электрощитке. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В результате возгорания пострадали три человека — мужчина 1965 года рождения, женщина 1967 года рождения и лежачая пенсионерка 1945 г.р. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать изношенная электропроводка.

Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, при пожаре сгорел электрощит, частично пострадала входная дверь одной из квартир. Пенсионерку госпитализировали в горбольницу №7 с отравлением продуктами горения средней степени тяжести.



Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Вечером 28 октября в Казани произошел пожар в одной из квартир дома на улице Повстанческой, 10. Пожарные спасли двух мужчин, которые были отрезаны от путей эвакуации дымом.



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Татьяна Демина