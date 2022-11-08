Аналитики рассказали, через какие каналы чаще всего покупаются полисы ОСАГО

Чаще всего страхователей покупают полис ОСАГО через агентства. Такие продажи составляют 48% от общего объема. Об этом пишет «Афанасий бизнес» со ссылкой на аналитиков Страхового Дома ВСК.

Чуть реже покупатели предпочитают приобретать полис через цифровые сервисы, в том числе, через мобильное приложение и сайт. Таким способом пользуется 33% страхователей.

Третье место в рейтинге популярных источников продаж ОСАГО заняли маркетплейсы (11%). При этом, такие продажи показали самый динамичный рост по итогам третьего квартала 2022 года. В октябре их доля составила 23% от общего числа оформленных через данные сервисы полисов.

Фото: realnoevremya.ru

В первом полугодии 2022 года средняя стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей граждан в Приволжском федеральном круге отставала от верхней границы тарифного коридора на 30—50%, подсчитали аналитики «ОСАГО: общественная экспертиза». Так, в Татарстане разрыв между средней премией (6 477 рублей) и верхней границей тарифного коридора — 10 764 рубля — составил 40%.

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Елизавета Пуншева