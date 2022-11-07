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Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

17:02, 07.11.2022 2
Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов
Фото: кадр видео/youtube.com

В возрасте 58 лет скончался основатель группы «Ласковый май», композитор Сергей Кузнецов, пишет «РИА Новости».

— Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб, — сообщили изданию в организации «Уралконцерт».

Это случилось в понедельник около 18.00 (16.00 мск).

В июне в возрасте 48 лет скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Артист скончался из-за обширного инфаркта.

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Маргарита Головатенко
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комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    Красные розы, синие фиалки Горькие слезы, огонь зажигалки..
    ля ля ля...
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  • Анонимно 07 ноя
    Его белые розы и другие хиты останутся навсегда!
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