Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

Фото: кадр видео/youtube.com

В возрасте 58 лет скончался основатель группы «Ласковый май», композитор Сергей Кузнецов, пишет «РИА Новости».



— Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб, — сообщили изданию в организации «Уралконцерт».

Это случилось в понедельник около 18.00 (16.00 мск).

В июне в возрасте 48 лет скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Артист скончался из-за обширного инфаркта.

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Маргарита Головатенко