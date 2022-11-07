Казанцам для счастья надо 175 тысяч рублей в месяц — это много или мало?

Среднестатистическому жителю Казани для счастья требуется 175 тысяч рублей в месяц. За год необходимая сумма выросла незначительно — в ноябре 2021-го горожане называли 174 тысячи, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

За четыре года необходимая для счастья сумма в Казани выросла на 12%. В 2018 году она составляла 156 тысяч рублей.

Запросы казанцев не самые высокие. Например, жителям Набережных Челнов в месяц для счастья требуется 178 тысяч рублей, а проживающим в Уфе — 185 тысяч.

Самые большие запросы у москвичей — 250 тысяч рублей в месяц. Самую «скромную» сумму назвали жители Оренбурга — 150 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В среднем жителю России для счастья надо 205 тысяч рублей в месяц. Причем у мужчин планка выше, чем у женщин — 226 тысяч и 182 тысячи соотвестннно.

Чем старше граждане, тем больше им надо для счастья. Респондентам младше 24 лет требуется 150 тысяч рублей в месяц, россиянам от 25 до 34 лет — 180 тысяч, в возрасте от 35 до 44 лет — 212 тысяч. Опрошенным в категории 45+ необходимо 222 тысячи рублей.

Исследование проводилось с 30 сентября по 3 ноября в 578 населенных пунктах России. В нем участвовали 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

175 тысяч рублей в месяц — это:

По 5,8 тысячи рублей в день и 2,1 миллиона в год.

3,5 средней зарплаты — за январь — август в Татарстане она составила 49 989 рублей.

— за январь — август в Татарстане она составила 49 989 рублей. Зарплата программиста за два месяца — им в Татарстане предлагают в среднем 82,1 тысячи рублей.

— им в Татарстане предлагают в среднем 82,1 тысячи рублей. Четыре денежных вознаграждения мэра Казани — в месяц оно составляет 43 620 рублей.

— в месяц оно составляет 43 620 рублей. Девять смартфонов — в третьем квартале их средняя цена составила 19,3 тысячи рублей.

— в третьем квартале их средняя цена составила 19,3 тысячи рублей. 10 фиксированных наборов потребительских товаров и услуг — в сентябре его стоимость в Татарстане составила 17 452 рубля.

— в сентябре его стоимость в Татарстане составила 17 452 рубля. 15 прожиточных минимумов — в этом году он составляет 11 832 рубля.

— в этом году он составляет 11 832 рубля. 35 минимальных наборов продуктов питания — на конец сентября его стоимость в Татарстане оценивается в 4 892 рубля.



— на конец сентября его стоимость в Татарстане оценивается в 4 892 рубля. 38 ночей в казанской гостинице — в среднем в столице Татарстана номер бронируют по 4,6 тысячи рублей за ночь.

— в среднем в столице Татарстана номер бронируют по 4,6 тысячи рублей за ночь. 1 166 чашек кофе — в среднем в кофейнях он стоит 150 рублей.

— в среднем в кофейнях он стоит 150 рублей. 1 511 «борщевых» наборов — набор из картофеля, капусты, столовой свеклы, моркови и лука (по 1 кг каждого) на конец октября стоит 115,76 рубля.

— набор из картофеля, капусты, столовой свеклы, моркови и лука (по 1 кг каждого) на конец октября стоит 115,76 рубля. 5 645 поездок в общественном транспорте Казани — билет стоит 31 рубль по транспортной и банковской карте.

— билет стоит 31 рубль по транспортной и банковской карте. Столько же, сколько надо в месяц для счастья жителям Омска .

. На 22 тысячи больше, чем надо казанцам на идеальный отпуск — 153 тысячи рублей.

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Татьяна Демина