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СМИ: Украина хочет национализировать «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич»

15:38, 07.11.2022
СМИ: Украина хочет национализировать «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич»
Фото: wikipedia.org/Mixabest

Власти Украины намерены национализировать предприятия, принадлежащие украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич» — предполагается, что акции перейдут государству, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров «Укрнафты» .

По словам собеседников издания, 6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

Указанные предприятия связаны с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Будет ли передача акций компенсироваться бывшим собственникам предприятий и миноритарным акционерам, не сообщается.

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Маргарита Головатенко
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