В Татарстане создадут Оргкомитет по проведению Всероссийского экологического диктанта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане создадут Оргкомитет по проведению Всероссийского экологического диктанта, который будет организован на территории республики в целях повышения уровня экологической грамотности, формирования культуры населения и развития экологического просвещения, а также пропаганды бережного отношения к окружающей среде. Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, целью Оргкомитета является организация подготовки, проведение и подведение итогов Экодиктанта. Среди его задач:

Привлечение внимания населения Татарстана и республиканских СМИ к вопросам повышения экологической грамотности.

Обеспечение возможности для населения республики принять участие в Экодиктанте в онлайн- и офлайн-форматах, а также пройти образовательный курс по экологической тематике.

Развитие волонтерского движения и их привлечение для обеспечения работы площадок мероприятия.

Привлечение ресурсов и внебюджетного финансирования в целях организации Экодиктаната.

Среди полномочий Оргкомитета, помимо межведомственной координации, также присутствуют: право организации информационной поддержки через СМИ; привлечение к участию в мероприятии школьников; содействие в организации мастер-классов, выставок и экскурсий на предприятия, занимающиеся переработкой отходов.

В состав организационного комитета вошли:

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева — председатель комитета;

Министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин — зампредседателя;

Министр экологии Александр Шадриков — зампредседателя;

Директор «Республиканского олимпиадного центра» Гульнара Исламова — ответственный секретарь.

Фото: скриншот распоряжения Кабмина РТ

Фото: скриншот распоряжения Кабмина РТ

Напомним, в прошлом году Экодиктант в Татарстане проходил с 14 по 18 ноября.

На этой неделе в прямом эфире «Реального времени Live» министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков ответил на вопросы читателей интернет-газеты. Он обратил внимание, что экологическая повестка с каждым годом звучит все актуальнее.

— Инвестиции в экологию — это инвестиции в наше будущее! Только за последние 5 лет в природоохранные мероприятия в Татарстана было вложено 51 млрд 800 млн рублей. <...> И все это — инвестиции в будущее, вклад в здоровье и благополучие наших граждан, — подчеркнул Александр Шадриков.

Министр экологии добавил, что Татарстан вот уже на протяжении нескольких лет по объему инвестиций в охрану окружающей среды — лидер в Приволжском федеральном округе.



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Максим Кокунин